ZES E ZLS | nasce un progetto per misurarne potenzialità

(Di mercoledì 26 aprile 2023) e impatti sull’export delle imprese e sull’attrattività dei territori Presentato in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ildi Promos Italia dedicato alle Zone Economiche Speciali e alle Zone Logistiche Speciali, realizzato in collaborazione con The European House-Ambrosetti e con l’Istituto Tagliacarne. I risultati della ricerca saranno diffusi nel secondo semestre dell’anno. Le Zone Economiche Speciali (ZES) e le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) rappresentano due strumenti innovativi in grado di incentivare i rapporti commerciali con l’estero, in quanto pensati e strutturati per favorire l’attrazione di investimenti diretti da parte di imprese straniere, stimolando di conseguenza il commercio internazionale delle imprese locali. Nella loro più ampia accezione e diversificazione per tipologia, ad oggi, a livello globale, sono stimate circa ...

... calcolare l'impatto economico, diretto e indiretto, e occupazionale derivante dall'avvio di; definire le linee guida per una efficace strategia di "messa a terra" delle. "Il ...L'iniziativa, presentata in Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, si pone vari obiettivo, tra cui la verifica dell'impatto dicome strumenti di attrattivita' per il territorio ...... ha detto Giovanni Da Pozzo, presidente di Promos Italia, presentando l'iniziativa e sottolineando che "lee le, infatti, rappresentano dei potenziali volani per incentivare i rapporti ...

n. 4502 del 21-04-2023 - ZES e ZLS: avviato monitoraggio - Regioni.it Regioni.it

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Al via un progetto di Promos Italia, in collaborazione con The European House Ambrosetti e con l’Istituto ...Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Al via un progetto di Promos Italia, in collaborazione con The European House Ambrosetti e con l’Istituto Tagliacarne, per analizzare impatti territoriali e potenzialità ...