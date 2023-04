Zelensky-Xi | prima telefonata dall’inizio della guerra | cosa si sono detti e cosa cambia Meloni | «Lavoriamo per ricostruire Kiev»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) I presidenti di Cina e Ucraina siparlati per lavolta al telefono dopo oltre un anno di(anche se Pechino non usa mai questa parola). L’annuncio è stato fatto da Pechino in inglese e, subito dopo, in russo

Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr. 13:46 Parlamento russo approva ... 13:40 Appello Kuleba ad aziende italiane: 'Venite subito' 'Venite in Ucraina ilpossibile, non ...Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nella suatelefonata dallo scoppio della crisi ucraina con la controparte Volodymyr, sottolineando che 'non ci sono vincitori in una guerra ...... Volodymyr, il primo confronto tra i due dall'invasione russa dell'Ucraina, il 24 febbraio ...intende continuare a promuovere i colloqui di pace per raggiungere un cessate il fuoco 'il...

Cosa si sono detti Zelensky e Xi Jinping nella prima telefonata ... Fanpage.it

Giunge al 427esimo giorno la guerra in Ucraina, il Paese che più ha i riflettori puntati, oltre la Russia. Vediamo i nuovi aggiornamenti.I presidenti di Cina e Ucraina si sono parlati per la prima volta al telefono dopo oltre un anno di guerra (anche se Pechino non usa mai questa parola). L’annuncio è stato fatto da Pechino in inglese ...