Zelensky | «Significativa telefonata con Xi Jinping | darà un grande impulso alle relazioni bilaterali» La conferma cinese

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 aprile 2023) «Ho avuto una lunga econ il Presidente della Cina Xi». È quanto annunciato dal presidente ucraino Volodymyrin un tweet. «Credo che questa, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina,un forteallo sviluppo delle nostre», ha concluso il presidente ucraino. Il portavoce di, Sergiy Nykyforov, ha dichiarato su Facebook che latra i due leader è durata quasi un’ora. Are latra i leader dei due Paesi è intervenuta anche la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, che ha comunicato che la Cina ...