Zelensky parla al telefono con Xi | senza illusioni

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il leader cinese Xi Jinping e Volodymyrhannoto al, come ha scritto Pechino nel comunicato finale "su invito" del presidente ucraino. Dall'inizio dell'invas...

Durante la telefonata,ha detto che manderà un nuovo ambasciatore in Cina e Xi invierà invece un rappresentante speciale in Ucraina e in altri paesi per tenere colloqui con tutte le parti ...Usa: "Contenti si siano parlati" 18.55a Meloni: 'Grazie al vostro instancabile sostegno' Il presidente ucraino Volodymyrha annunciato su Twitter di aver sentito al telefono ...nel giorno in cui il ministro Fitto al Senato garantisce: nel decreto 'Governance' le ... 'Sosteniamo il piano di pace presentato da'. Il presidente si collega e la ringrazia. Sono con ...

IL PRESIDENTE CINESE XI JINPING PARLA CON ZELENSKY GLI STATI GENERALI

Per il presidente ucraino è stato un successo diplomatico, ma Kyiv ha ormai abbassato ogni aspettativa con Pechino. Cosa si sono detti i due leader e chi è il rappresentante speciale che la Cina vuole ...Oggi, a 14 mesi dall'inizio dell'aggressione russa, nel Palazzo dei Congressi all’Eur, una imponente conferenza bilaterale per la “Ricostruzione in Ucraina”, con oltre 600 imprenditori italiani, 150 i ...