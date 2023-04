... questa mattina il presidente ucraino Volodymirha dialogato con il presidente cinese Xi Jinping . 'Credo che questa telefonata, così come ladell'ambasciatore dell'Ucraina in Cina, ...Il presidente ucraino Volodymyr, dopo avere avuto una telefonata con il presidente cinese Xi Jinping ha nominato Pavel Ryabikin ambasciatore dell'Ucraina presso la Repubblica popolare cinese. Lo riporta Unian. ....37:20, con Xi telefonata lunga e significativa 'Ho avuto una telefonata lunga e significativa con il presidente cinese Xi Jinping. Credo che questa chiamata, così come ladell'...

Zelensky nomina un ambasciatore in Cina Tiscali Notizie

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto di aver avuto il primo contatto telefonico diretto con il presidente cinese Xi Jinping dall’inizio dell’invasione russa. “Ho avuto una lunga e sig ...Arriva l'attesa telefonata tra il presidente cinese e quello uucraino, che avverte: "Non ci sono vincitori in una guerra nucleare Tutte le ...