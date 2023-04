Zelensky | «con Xi Jinping telefonata lunga e significativa»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Primo colloquio telefonico tra il presidente cinese, Xi, e il presidente ucraino.ha scritto su Twitter: «Ho avuto unacon il presidente cinese Xi. Credo che questa chiamata, così come la nomina dell'ambasciatore dell'Ucraina in Cina, darà un potente impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali». «Il dialogo e la negoziazione sono l'unica via d'uscita praticabile», secondo il presidente cinese che, nella sua primadallo scoppio della crisi ucraina conha voluto sottolineare che «non ci sono vincitori in una guerra nucleare». Nell'affrontare la questione nucleare, «tutte le parti interessate dovrebbero rimanere calme e sobrie, concentrarsi veramente sul futuro e sul ...

