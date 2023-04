Zaccagni | le ultime da Formello in vista di Inter-Lazio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Lesulle condizioni della caviglia di Mattiaindi, partita valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. CONDIZIONI – Secondo quanto riportato da SportItalia.com, sono abbastanza confortanti lenotizie provenienti dariguardanti la caviglia di Mattia. Il giocatore biancoceleste, che ha accusato il problema fisico contro il Torino, nella giornata di ieri si è allenato con il gruppo. Salvo sorprese, l’ex Verona ci sarà in, partita valida per il trentaduesimo turno del campionato di Serie A in programma domenica 30 aprile alle ore 12.30. Fonte: SportItalia.com-News -notizie e ...

Dopo sette vittorie e un pareggio nelleotto gare di campionato, la Lazio torna a perdere ... Pedro sfonda sulla destra e crossa in area per, che colpisce di testa spaventando ...... mentre lesfide erano finite con quattro pareggi. Dopo l'ottimo inizio dei biancocelesti che vanno vicino al vantaggio con, l'undici di Juric prende le misure e inizia a farsi ...... ecco un'analisi lucida sui 90 minuti che non sono stati brillanti come nelleoccasioni che ... Problemi di natura diversa, invece, per Mattiache è uscito dolorante dal campo. " Spero ...

Lazio, le condizioni di Zaccagni: le ultime in vista dell'Inter Fantacalcio ®

Riflettori puntati su Teun Koopmeiners: il ritorno al gol del centrocampista dell'Atalanta è un'ottima notizia anche in ottica fantacalcio ...Infortunio Zaccagni – Nessun particolare allarme in casa Lazio per quel che riguarda le condizioni di Zaccagni. Il centrocampista biancoceleste ha accusato un piccolo problema fisico nella sfida contr ...