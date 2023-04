(Di mercoledì 26 aprile 2023) La storia del profeta di Cusano Milanino è simile a quella di un altro nipote della provincia lombarda, un grande giocatore di baseball diventato famosissimo più per le sue battute sgrammaticate che per le straordinarie imprese sul diamante

Ecco, qui c'è tutto Lorenzoin arte, personaggio tale da mangiarsi addirittura l'atleta. E parliamo di uno degli atleti più vincenti dello sport Usa. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...Come ha osservato: 'Puoi osservare molto semplicemente guardando'. Indipendentemente da ciò, non c'è dubbio che gran parte della pianificazione, e persino dell'esecuzione, avvenga nell'...E, tanto per rifarci ad un altro famoso detto di un uomo di sport, vale la pena citare, allenatore mito del baseball Usa; "Ricordati che la partita finisce solo quando è davvero finita". ...

Yogi Berra, il Trapattoni d'America - ilGiornale.it ilGiornale.it

Il giocatore di baseball più vincente di sempre, ma ancora più grande come personaggio: Berra è partito dalla chiesa di Sant’Ambrogio a St. Louis, ha fatto lo sbarco in Normandia e poi ha conquistato ...