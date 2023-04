Xi Jinping telefona a Zelensky e prova a mediare con la Russia | “Non ci sono vincitori in una guerra nucleare”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Con circa un anno di ritardo rispetto alle intenzioni annunciate, il presidente cinese Xiha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo ucraino Volodymyr: la chiamata è stata annunciata da Pechino, con l’assistente del Ministero degli Esteri Hua Chunying che ha twittato la notizia in inglese e poi in russo. Sullo stesso social le parole del leader di Kiev: “Ho avuto unata lunga e significativa con il presidente cinese Xi. Credo che questa chiamata, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un potente impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali”. La Cina si candida a ricoprire un ruolo fondamentale nella mediazione tra i due Paesi in: Xiè stato in viaggio a Mosca alcune settimane fa e il 24 ...