Xi Jinping cambia registro sulla guerra | «Rispettare sovranità e integrità dell’Ucraina» E Zelensky incassa l’assist | subito un ambasciatore in Cina

(Di mercoledì 26 aprile 2023) «Ho avuto una lunga e significativa telefonata con il Presidente dellaXi». È quanto annunciato dal presidente ucraino Volodymyrin un tweet. «Credo che questa telefonata, così come la nomina dell’in, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali», ha concluso il presidente ucraino. Il portavoce di, Sergiy Nykyforov, ha dichiarato su Facebook che la prima telefonata tra i due leader «è durata quasi un’ora». A confermare la telefonata tra i leader dei due Paesi è intervenuta anche la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, che ha comunicato che lainvierà «un rappresentante speciale del governo per gli Affari eurasiatici in Ucraina e in altri ...

Non parla mai di guerra, bensì sempre e solo di "crisi" ucraina, il presidente cinese Xi... Indipendentemente da comela situazione internazionale, la Cina è disposta a collaborare con l'...Come si è arrivati alla telefonata In precedenza, il presidente cinese Xisi era detto pronto a sentire Zelensky dopo la visita in Cina del presidente francese Emmanuel Macron e della ...... "Quando ti ammazzano i bambini o li deportano per ' rieducarli' in Russia, tutto". La ... di fronte agli evidenti danni che la Cina sta subendo da questa guerra, forse voluta anche da Xi...

Xi Jinping cambia registro sulla guerra: «Rispettare sovranità e ... Open

Non parla mai di guerra, bensì sempre e solo di "crisi" ucraina, il presidente cinese Xi Jinping che, a 14 mesi dall'invasione russa e a più di un mese dalla sua lunga visita di Stato al Cremlino, per ...I presidenti di Cina e Ucraina si sono parlati per la prima volta al telefono dopo oltre un anno di guerra (anche se Pechino non usa mai questa parola). L’annuncio è stato fatto da Pechino in inglese ...