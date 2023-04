Xi a Zelensky | Nessun vincitore in una guerra nucleare | Meloni | L' Italia può aiutare il miracolo economico ucraino

(Di mercoledì 26 aprile 2023) 26 apr 14:22 Mosca: Kiev rifiuta ogni iniziativa per la pace Kiev 'rifiuta ogni sana iniziativa per la soluzione del conflitto'. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria ...

26 apr 14:00 Xi a: "vincitore in una guerra nucleare" 'Il dialogo e la negoziazione sono l'unica via d'uscita praticabile'. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nella sua prima ......18 Zakharova: "Kiev rifiuta ogni iniziativa per la pace" 14:15 Pechino: "Le parti riflettano sui modi per portare pace e stabilità" 14:07 Xi a: "vincitore in una guerra nucleare" 13:...2023 - 04 - 26 14:11:04 Xi:vincitore in una guerra nucleare 'Il dialogo e la negoziazione sono l'unica via d'uscita ...dallo scoppio della crisi ucraina con la controparte Volodymyrha ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Caccia Nato intercettano ... la Repubblica

L''intervento della presidente del consiglio in occasione della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina in corso di svolgimento a Roma:" ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 427. Tre aerei militari russi senza segnali sono stati intercettati da caccia tedeschi e Gb nello spazio aereo sopra il Baltico. A Roma in corso la conferenza sul ...