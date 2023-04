WWE | Indi Hartwell mantiene il titolo | ma rimedia un problema alla caviglia durante il match

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ieri notteNXT Spring Breakin’, la campionessa femminileè stata chiamata a difendere il suocontro Tiffany Stratton e Roxanne Perez in un Triple Threat. La difesa titolata non si è rivelata particolarmente agevole, complice anche unfisico che ha colpito la campionessa nel corso del. Fortunatamenteè riuscita a portare a termine l’incontro, mantenendo ililtitolato di ieri notte,ha riportato un. Il tutto si è verificato ...

I risultati di NXT Stand & Deliver Ladder Match for the NXT Women's Championship: Hartwell batte Roxanne Perez, Tiffany Stratton, Zoey Stark, Gigi Dolin & Lyra Valkyria L'evento speciale di ...

Le Superstar della WWE Dexter Lumis e Shotzi sono state recentemente avvistate insieme durante una proiezione speciale di Evil Dead Rise. Lumis ha fatto il suo ritorno a sorpresa in WWE lo scorso anno ...Subito dopo le due serate di WrestleMania 39, la WWE ha spinto sull’acceleratore per il Draft di quest’anno e Triple H, la settimana scorsa a Smackdown, ha rivelato che i due roster saranno mescolati ...