WWE | Draft da rivoluzione | la separazione dei Brand sarà ancora più netta | ecco perché

(Di mercoledì 26 aprile 2023) IlWWE di quest’anno inizierà nella puntata di SmackDown del 28 aprile e terminerà nella puntata di Monday Night Raw del 1° maggio. La lotteria dei roster porterà ad unsplit molto più forte, grazie anche all’introduzione del nuovo World Heavyweight Title, atto ad avere un campione a. Ma pare che tutto ciò non accadrà solo per esigenza creativa. Il volere dei Network Ringside News ha contattato la WWE per chiarire il suo piano e le sue motivazioni per la divisione dei, e a quanto riportato, le reti televisive sono “un fattore importante” in questa scelta. Con gli accordi sui diritti televisivi in corso, la WWE ha bisogno di rendere felici i suoi partner di rete. USA Network e FOX pagano molti soldi per la programmazione WWE, e vogliono Superstar esclusive per i propri roster. ...

