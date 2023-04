(Di mercoledì 26 aprile 2023) Puntata speciale di NXT quella di stanotte, è infatti andato in scena Spring Breakin’ e non sono certo mancate le emozioni e degli ottimi. A metà serata è stato combattuto ilvalido per il titolo NXT trae Grayson, il quale si è guadagnato la possibilità vincendo un agguerrito fatal-4-waydue settimane fa. Ad un passo dal successo Ancora una volta sul ringhanno mostrato di essere due tra i più grandi prospetti di NXT, probabilmente già pronti per un eventuale call-up nel main roster, tema molto caldo nella settimana che porta all’inizio del draft 2023. Come sempre al fianco del campione c’è stato a bordo ring il fedele amico Trick Williams, coinvolto anche stanotte nel ...

L'era diè ufficialmente iniziata. Dove vedere NXT Stand & Deliver Potete rivedere il grande evento di NXT in esclusiva sulNetwork: qui il link per abbonarvi alla piattaforma.NXT Championship: Bron Breakker (C) vsHayes Un main event attesissimo tra le due star più quotate di NXT e, per molti, il futuro della. Dopo aver dominato in lungo e in largo, Bron ...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Grimes Carmella...

WWE: Carmelo Hayes fatica, ma batte Waller. Nel post match ritrova Breakker (e la spear) sulla sua strada Zona Wrestling

In the main event, Indi Hartwell defended the NXT Women’s Championship against Roxanne Perez and Tiffany Stratton. The three women battled it out, and the course of the match changed when Stratton ..."NXT" North American Champion Wes Lee will defend his title against Drew Gulak, who recently attacked Lee along with Charlie Dempsey on "NXT." ...