WTA Madrid 2023 | Sara Errani esce di scena nel primo turno del tabellone principale

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ildeldel torneo WTA 1000è fatale perla quale, dopo aver superato le qualificazioni, incappa nella sconfitta nel main draw contro la montenegrina Danka Kovinic, vittoriosa in un’ora e sette minuti col punteggio di 6-4 6-0. Nelset si assiste ad uno scambio di break in apertura, replicato poi tra quinto e sesto game, con l’azzurra che per due volte non ria confermare lo strappo. Si arriva poi sul 4-4 e nel nono gioco Kovinic tiene la battuta, mandandoa servire per restare nel set: l’italiana non sfrutta la palla per il 5-5 e poi ai vantaggi cede game e set, con la montenegrina che porta a casa il parziale per 6-4 dopo 43?. La ...