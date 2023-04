Wta Madrid 2023 | Paolini subito fuori | passa la qualificata Frech in due set

(Di mercoledì 26 aprile 2023)sorprendenel primo turno del Wta 1000 di. La tennista polacca, arrivata al tabellone principale tramite le qualificazioni, vince 6-2 6-3 senza particolari difficoltà. Delusione per l’azzurra, avanti di un break in entrambi i set, che è costretta ad abbandonareil torneo. Continua il momento nero di, che nelle ultime 7 partite ha ottenuto 6 sconfitte e una sola vittoria nel primo turno del W60 di Koper.avanza al secondo turno dove incontrerà la testa di serie numero 3 Pegula. Primo set conche parte meglio e, dopo aver portato ai vantaggi il primo game in risposta, strappa il servizio nel terzo game andando avanti 2-1 e battuta. Dal gioco successivo la tennista italiana stacca la spina perdendo ...

L'azzurra lascia il match all'egiziana Sherif per un problema al ginocchio(SPAGNA) - Non comincia nel migliore dei modi per i colori azzurri la giornata odierna del "MutuaOpen",1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). Camila Giorgi, n.40 ......100 del rankingdopo il ritiro dal Mutua Madrilena Open per un infortunio alla mano destra. La notizia è arrivata nella mattinata di mercoledì. Raducanu, che era in procinto di esordire a...97) contro l'ucraina Lesia Tsurenko (n.77 del ranking), di Jasmine Paolini (n.68) contro la polacca Magdalena Frech (n.100 del ranking). Ultima italiana in gara Sara Errani (n.83, ...

WTA Madrid - Giorgi si ritira dopo il secondo set: infortunio al ginocchio Eurosport IT

La colombiana Camila Osorio se impuso este miércoles a la francesa Clara Burel por 6-3 y 6-4 avanzando a la segunda ronda del WTA 1000 de Madrid, a la que pasó también la joven rusa Mirra Andreeva. Os ...La número 74 mundial se impone a la 70 en tres sets y la granadina vence a la rusa por 6-3 y 6-0. Caja Mágica.