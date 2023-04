WTA Madrid 2023 | Lucia Bronzetti travolta dall’ucraina Lesia Tsurenko | ko al primo turno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023)deve rifare immediatamente le valigie. La ventiquattrenne nata a Rimini è immediatamente eliminata dal torneo WTA 1000 di; la sua giustiziera è l’ucrainacon un eloquente 6-1 6-3 in un’ora e venticinque minuti. La numero 77 al mondo si garantisce così il sedondoalla Caja Magica contro la svizzera Jil Teichmann. La partita dell’azzurra inizia in maniera disastrosa. Il suo servizio è davvero troppo tenero per impensierire la sua dirimpettaia, che le mangia in testa ogni volta che si avvia lo scambio. E così facendo, è difficile anche vincere un singolo punto: il parziale è 27-14 complessivo,non tiene mai il servizio e in nemmeno 30 minuti ha perso ilset per 6-1. L’anemia al servizio continua ...