WTA Madrid 2023 | Emma Raducanu si ritira ed uscirà dalla Top-100 del ranking

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sono lontanissimi i giorni in cuiconquistava a sorpresa lo US Open 2021. Sembrava la nascita di una nuova stella ed invece la britannica è stata completamente travoltapressione e dall’attenzione mediatica che un tale successo si è portato dietro. Un 2022 da dimenticare e anche ad inizioil copione non è cambiato, con l’ultima notizia del ritiro della giocatrice dal WTA 1000 di. Un infortunio alla mano destra ha portatoalla decisione di non scendere in campo nel primo turno del torneo spagnolo contro la bulgara Viktorija Tomova. La britannica era già reduce da una brutta sconfitta contro la lettone Jelena Ostapenko all’esordio nel torneo di Stoccarda (6-1 6-2). In questa stagioneha giocato solamente cinque tornei. ...

L'azzurra lascia il match all'egiziana Sherif per un problema al ginocchio(SPAGNA) - Non comincia nel migliore dei modi per i colori azzurri la giornata odierna del "MutuaOpen",1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). Camila Giorgi, n.40 ......100 del rankingdopo il ritiro dal Mutua Madrilena Open per un infortunio alla mano destra. La notizia è arrivata nella mattinata di mercoledì. Raducanu, che era in procinto di esordire a...97) contro l'ucraina Lesia Tsurenko (n.77 del ranking), di Jasmine Paolini (n.68) contro la polacca Magdalena Frech (n.100 del ranking). Ultima italiana in gara Sara Errani (n.83, ...

