Wta Madrid 2023 | Bronzetti eliminata da Tsurenko in due set

(Di mercoledì 26 aprile 2023)esce subito di scena dal Wta 1000 di. L’azzurra è stata sconfitta al primo turno da6-1 6-3. Partita senza storia con due break in apertura subiti dalla numero 97 del ranking Wta che hanno indirizzato il match verso la tennista ucraina. Dopo un primo set cedendo il servizio di continuo,non riesce a reagire e subisce break in apertura di secondo set senza sfruttare le poche chance concesse dall’avversaria nel game successivo.strappa per la seconda volta la battuta anel quinto game e chiude 6-1 6-3 in poco più di un’ora di gioco. L’ucraina avanza al secondo turno dove incontrerà la testa di serie numero 25 Teichmann. SportFace.