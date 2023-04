Wta 1000 Madrid 2023 | il montepremi e il prize money

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ile ildel Wtadi, prestigioso evento spagnolo in programma sulla terra rossa da martedì 25 aprile a sabato 6 maggio. Il primodella stagione su terra battuta va in scena nella capitale iberica, dove saranno presenti tutte le big. Al via la numero uno al mondo Iga Swiatek, la numero uno della Race Aryna Sabalenka e la campionessa uscente Ons Jabeur. Presenti anche cinque tenniste azzurre, vale a dire Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Iltotale dell’evento dial femminile corrisponde a 6 milioni e 575mila 560 euro totali, dei quali 1 milione e 41mila 570euro andranno a beneficio di colei che infine ...

Bronzetti 6 - 1 6 - 3 Un primo set di fatto non giocato e una reazione tardiva nel secondo sono costati a Lucia Bronzetti l'eliminazione al primo turno deldi Madrid. Un'avventura che si è ...Bronzetti esce subito di scena daldi Madrid 2023. L'azzurra è stata sconfitta al primo turno da Tsurenko 6 - 1 6 - 3. Partita senza storia con due break in apertura subiti dalla numero 97 del rankingche hanno indirizzato ...La toscana non vince un incontro a livello di main draw da inizio febbraio MADRID (SPAGNA) - Subito fuori Jasmine Paolini nel "Mutua Madrid Open",dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un MastersAtp). Prosegue dunque il periodo nero ...

WTA Madrid 2023, Lucia Bronzetti travolta dall'ucraina Lesia Tsurenko, ko al primo turno OA Sport

Si ferma subito al primo turno il cammino di Jasmine Paolini nel torneo WTA 1000 di Madrid. La tennista toscana è stata sconfitta dalla polacca Magdalena Frech in due set con il punteggio di 6-2 6-3 d ...L’azzurra reagisce troppo tardi e cade per 6-1 6-3 sotto i colpi di un’avversaria apparsa in splendida forma. Per l’ucraina ora Jil Teichmann ...