(Di mercoledì 26 aprile 2023) In un'intervista del 2014 aveva confessato di avere avuto pensieri suicidi per il bullismo subito a causa delle chiazze sulla pelle. Ma oggi la modella 28enne, sulla copertina di Women's Health The Body Issue, non teme il giudizio altrui perché crede che la «bellezza è ciò che ognuno di noi vuole che sia»

Se quest'ultima ha sfoggiato decori floreali 3d sul collo e sul fianco,ha preferito una semplice rosa nera in contrasto con l'abito giallo acceso. Clicca qui per iscriverti alla ...Ma vale la pena citare anche, in abito fluo di Re Giorgio d'archivio con decoro floreale sul collo (Primavera - Estate 2005). Michelle Yeoh, vincitrice come attrice protagonista, al ...Ok l'abito rosso con le mega paillettes ma quella cintura Anche no!e Nicole Kidman in Armani Privè La top modelha sfoggiato una tonalità di super tendenza: il giallo ...

Winnie Harlow fotografata nuda con la vitiligine: «Voglio essere un'ispirazione» Vanity Fair Italia

Si chiama Vanessa Marc e tra le sue clienti più affezionate ha celeb del calibro di Hailey Bieber, Cara Delevingne e Winnie Harlow ...