Whirlpool | lo stabilimento di Napoli passa a Tea Tek Group | “Salvi i 312 posti di lavoro”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il sito produttivo exdialla Tea Tekspa, assicurando un’occupazione per tutti i 312 lavoratori. Dopo 4 anni di vertenze, cortei, manifestazioni e blocchi stradali, per gli operai di via Argine arriva la notizia tanto attesa: “Oggi speriamo che si concretizzi la possibilità di tornare a“. Il commissario straordinario del Governo della Zes Campania, Giosy Romano, rende noto che “si è conclusa la procedura per il trasferimento del compendio produttivo exsito inalla Via Argine n. 310-312, assicurando l’occupazione all’intero bacino costituito da 312 unità lavorative. L’aggiudicazione è avvenuta in favore della Tea Tekspa”. “Sono stati rispettati i tempi prefissati – spiega Romano – Il nostro ...

'L'auspicio è di avviare al più presto i contatti con l'azienda per conoscere nel dettaglio gli impegni assunti partendo dall'assorbimento dei 312 lavoratori e lavoratrici della ex', ...L'auspicio è di avviare al più presto i contatti con l'azienda per conoscere nel dettaglio gli impegni assunti, partendo dall'assorbimento dei 312 lavoratori e lavoratrici della ex'. Tra i ...Napoli . Dopo mesi di attesa, è arrivata la svolta per l'exdi Napoli: il commissario Zes Giosy Romano ha fatto sapere che si è conclusa la procedura per il trasferimento dellodi via Argine. Ad aggiudicarsi la gestione è la 'Tea Tek ...

Svolta Whirlpool, lo stabilimento acquistato dalla Tea Tek NapoliToday

L'auspicio è di avviare al più presto i contatti con l'azienda per conoscere nel dettaglio gli impegni assunti partendo dall'assorbimento dei 312 lavoratori e ...Aggiudicato alla Tea Tek Group, produrrà pannelli fotovoltaici. La gara bandita dalla Zes Campania. Assunzione per i 312 lavoratori dello stabilimento di via Argine ...