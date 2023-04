Foto: ufficio stampaTruck. tvi/com 26 - Apr - 23 15:36 26 aprile 2023... Valerio Vanacore, responsabile Trazioni Alternative per il Mercatodi Iveco, Sabrina Loner, Electromobility e Value Chain Director diTrucks, Andrea Rossini, Energy Transition ...... Valerio Vanacore , Responsabile Trazioni Alternative per il Mercatodi IVECO, Sabrina Loner , Electromobility e Value Chain Director diTRUCKS, Andrea Rossini , Energy ...

Volvo Italia consegna a Levissima il primo truck elettrico Agenzia di ... Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Insieme alle istituzioni locali e ai partner Maganetti Spedizioni, Volvo Trucks Italia ha consegnato il primo e-Truck del parco camion dedicato a Levissima. Questo nuovo traguardo s ...Il camion elettrico di Volvo consegnato a Levissima sarà impiegato per il trasporto di navettaggio tra lo Stabilimento Levissima di Cepina Val di Sotto, e la ferrovie di Tirano. È stato consegnato a L ...