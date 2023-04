(Di mercoledì 26 aprile 2023) I titoli di Stato risentono dell’incertezza per il caso First Republic Bank e delle considerazioni di Moody’s sul debito

Ildel brasiliano cresce di partita in partita, non si ferma neanche di fronte al Paris ... che nulla può sulla conclusione micidiale del centrale verdeoro cheletteralmente in cielo, ...Al Chelsea, però, l'elvetico non è riuscito a trovare quella continuità diche ci si aspettava. 13 presenze complessive, 722 minuti totali ed un gol a referto: bottino oggettivamente ......ildel decennale italiano al 4,32%. In aumento anche i tassi della Spagna al 3,49% e della Grecia al 4,27%. L'oro è in flessione dello 0,8% a 1.988 dollari l'oncia. A Piazza Affari...

Vola il rendimento dei Bot: ecco cosa sta succedendo e come muoversi sui mercati La Stampa

Brutta notizia per la Juventus: un titolarissimo di Allegri sarebbe finito nel mirino del Liverpool in vista dell'estate.Il suo ritorno in bianconero sembra essere sempre più vicino: le ultime indiscrezioni dalla Francia, però, cambiano le carte in tavola ...