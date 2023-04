Vocalelli | «Il Napoli ha messo fine allo stucchevole dibattito tra giochisti e risultatisti»

Spalletti era entrato in argomento subito dopo la partita con il Milan. Perché, ma questo è chiaro, ilha bisogno dell'incitamento compatto dei propri tifosi. "Spero che questa volta vengano al Maradona soltanto per incitarci, per aiutarci". De Laurentiis, e gli va dato atto, ha fatto di più. ...... Aurelio De Laurentiis La Gazzetta dello Sport, con Alessandro, fa i complimenti al presidente del, Aurelio De Laurentiis, per il buon senso dimostrato nel tendere una mano agli ...Neanche dodici mesi dopo, scrive Alessandrosu La Gazzetta dello Sport , il quadro è però ... Ci sono loro dietro al, con due progetti tecnici completamente differenti, con due società ...

Vocalelli alla Gazzetta sugli azzurri: "Napoli giovane e coraggioso: il ciclo è possibile" TUTTO mercato WEB

Alessandro Vocalelli, giornalista, ha elogiato il Napoli sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli è pronto a tagliare il traguardo, a festeggiare il suo meritatissimo scudetto, al termine ...Alessandro Vocalelli, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport parlando del match di Champions tra Napoli e Milan: "Spalletti era entrato in argomento subito dopo la p ...