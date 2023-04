Vladimir Luxuria su Cristina Scuccia | “Altri motivi per cui ha lasciato il velo”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 26 aprile 2023)ieri, nel giorno dell’Anniversario della Liberazione, è stata ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Fra gli argomenti trattati in trasmissione anche L’Isola dei Famosi e nel dettaglioe la sua amicizia con Helena Prestes. “Mi piace molto, è il personaggio con la quale mi identifico di più dato che tutte e due abbiamo preso i voti. Io in Parlamento, lei in Convento. Siamo due ex!” – ha esorditoironizzando – “Lei è un personaggio molto forte, mi piace molto e secondo me ancora non si è lasciata andare completamente, ha ancora il freno a mano. Questo perché sente di avere una responsabilità anche di rappresentanza della fede”. L’opinionista ha poi aggiunto che, secondo lei,...