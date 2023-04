Vladimir Luxuria | rivelazione su Cristina Scuccia | “Altri motivi per cui ha lasciato il velo”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Sembra cheSuccia almeno per il momento sia una delle concorrenti dell’isola dei famosi più chiacchierata… L’annuncio della sua presenza al realty ha fatto molto discutere motivo per cui ad oggi, a distanza di due settimane dalla partenza il suo nome è ancora sulla bocca di tutti. Sono giorni che si parla di segreti, L'articolo proviene da KontroKultura.

Quest'anno, nel 2023, Luca Vetrone è entrato ufficialmente nel cast del programma televisivo ' L'Isola dei Famosi ', condotto da Ilary Blasi, insieme a Enrico Papi ein veste di ..."Quest'anno la direttrice, al suo secondo mandato triennale, ha dato ufficialmente inizio al percorso triennale che porterà Lovers a festeggiare, nel 2025, il suo quarantesimo ...A commentare la puntata, insieme alla padrona di Casa Ilary Blasi, ci saranno Enrico Papi epronti a dire la loro senza peli sulla lingua. Il televoto ha decretato che il naufrago ...

Vladimir Luxuria critica Alessandro Cecchi Paone: "Se insulti non ti dimostri colto, ma saccente" TGCOM

L'ex Suora, vincitrice di The Voice, ha sorpreso tutti con l'abbandono del velo. A tornare sulla questione è Vladimir Luxuria che è intervenuta a ...Secondo Vladimir Luxuria, Cristina Scuccia dovrebbe ancora raccontare i reali motivi per cui ha scelto di non essere più una suora e di lasciare il velo ...