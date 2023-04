Viva la Resistenza | quella di ieri e quella di oggi contro i nuovi fascisti

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Al direttore - E’ curiosa e anche un po’ comica la vulgata secondo la quale i cattolici democratici “doc” sono solo nel Pd. Per cui, quando parla Prodi o Delrio è come se parlassero tutti i cattolici democratici e popolari italiani. Con tutto il rispetto dovuto a quei cosiddetti “cattolici adulti” è bene sottolineare che anche nell’area cattolico democratica e popolare c’è un forte pluralismo sotto il versante delle singole opzioni politiche. Certo, mi rendo perfettamente conto che esserecattolici democratici e popolari in un partito che ha eletto una segretaria con un profilo politico e culturale preciso e netto – e cioè un partito con una forte impronta radicale, libertaria e massimalista – non è affatto un esercizio semplice, né facile. Ma, al di là di questi cattolici che legittimamente continuano a militare in quel partito, è indubbio che, oltre a prendere ...