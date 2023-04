Vittoria Deganello mamma single | Nicole Murgia difende il fratello papà della bambina | «Alessandro è presente | basta teatrini»

Martedì 25 aprile 2023è diventata mamma. Su Instagram, l'ex volto di Uomini e donne ha postato il suo primo scatto con la bambina e nella didascalia ha scritto di non vedere l'ora di vivere la sua vita ...Nelle passate oreè diventata mamma della piccola Ginevra . La bambina è figlia di Alessandro Murgia, suo ex fidanzato nonché fratello di una ex concorrente dell'ultimo GF Vip, Nicole Murgia . ...ha partorito: oggi, martedì 25 aprile, è nata la sua prima bambina Ginevra . L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne , che ora è un' influencer molto seguita e conosciuta sui social , ...

Nicole Murgia sul parto di Vittoria Deganello: Mio fratello è lì perché è il papà, abbiate rispetto Fanpage.it

Vittoria Deganello ha annunciato la nascita della sua prima figlia, la piccola Ginevra. La bambina è nata dalla relazione da lei avuta con Alessandro Murgia, naufragata quando lei gli ha svelato di ...Vittoria Deganello ha partorito la prima figlia, Ginevra, nata dalla passata relazione con Alessandro Murgia. Il calciatore è stato in clinica con la figlia appena nata e la neo mamma, le parole della ...