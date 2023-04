Vittoria Deganello è diventata mamma | è nata Ginevra

(Di mercoledì 26 aprile 2023). L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha dato alla luceil 25 aprile 2023. È stata lei stessa a dare l’annuncio tramite un post sul suo profilo Instagram, da cui traspare tutta la gioia del momento: “. 25/4/2023. Non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te“, ha scritto, accompagnando il tutto con un piccolo cuore rosa. Una volta conclusa la sua esperienza nel programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi e la breve relazione con il tronista Mattia Marciano, la giovane ha conosciuto il calciatore Alessandro Murgia, che in passato ha militato nella Lazio e oggi nella Spal. L’influencer ha poi comunicato a chi la segue che i due si erano lasciati e che lei era rimasta incinta, ma avrebbe portato avanti la gravidanza da ...

Nicole Murgia è intervenuta via social per difendere suo fratello dopo la nascita della figlia da lui avuta con. Il 25 aprileha dato alla luce la piccola Ginevra , la figlia che ha avuto insieme a Alessandro Murgia (da cui si sarebbe separata subito dopo aver scoperto di ...A riferirlo è l'ex 'cognata' e amica dell'influencer veronese. È un vero e proprio colpo di scena rispetto a quanto visto e sentito durante la gravidanza dell'influecer che a più ripresa si era dovuta ...è diventata mamma della piccola Ginevra , primogenita avuta dalla precedente relazione con l'ex compagno Alessandro Murgia , fratello dell'ex vippona Nicole Murgia . La gravidanza ...

Vittoria Deganello mamma single, Nicole Murgia difende il fratello (papà della bambina): «Alessandro è present leggo.it

Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne, ha dato alla luce la sua bambina. Vediamo insieme i dettagli della notizia!L'ex-gieffina Oriana Marzoli, famosa sui teleschermi italiani per essere arrivata in finale nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, recentemente ha parlato della relazione che intercorre tra le ...