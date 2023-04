Violenza sessuale sul treno per Treviglio | l’arrestato nega | “Era consenziente”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) R.R., il trentaseienne di origine egiziana finito in carcere sabato scorso con l’accusa dinei confronti di una ventunenne, aggredita il 5 aprile sulVarese-, nel tratto tra Milano Porta Garibaldi e Porta Vittoria, hato gli abusi e parlato di rapporto “”. A riportarlo è l’Ansa. L’uomo, assistito dal legale Alessia Pontenani, ha provato a difendersi dalle accuse nell’interrogatorio di garanzia nella mattinata di mercoledì (26 april) davanti al gip Lorenza Pasquinelli, che ha firmato l’ordinanza di custodia in carcere, su richiesta della pm Rosaria Stagnaro nell’inchiesta della Squadra mobile e della polizia ferroviaria. Il 36enne, secondo le accuse, prima avrebbe fornito alla giovane informazioni sui treni mentre si trovava sulla ...

Su Carter pende anche un'altra causa per, presentata lo scorso dicembre in Nevada da Shannon Ruth , che ha accusato il cantante di averla stuprata e infettata con il papilloma ...Nell'interminabile sequela di vicende giudiziarie che lo riguardano, Donald Trump dovrà affrontare anche un accusa dimossa dalla scrittrice E. Jean Carroll. Il processo, che si apre venti giorni dopo il primo fronte giudiziario che vede Trump sotto accusa per l'indebito pagamento all'attrice porno ...'Solo un massaggio nella parte alta del corpo e nessuna'. Così, in sostanza, ha tentato di difendersi, interrogato stamattina dal giudice, il fisioterapista di 46 anni arrestato a Milano lo scorso 21 aprile con l'accusa di abusi nei ...

Francia, il cadavere di una bimba di 5 anni trovato in un sacco della spazzatura: fermato un 15enne già… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...«Solo un massaggio nella parte alta del corpo e nessuna violenza sessuale». Così, in sostanza, ha tentato di difendersi, interrogato stamattina dal giudice, il fisioterapista di ...