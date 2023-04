Viaggio nel mondo delle app di dating per ricchi e non solo

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Come una sorta di club esclusivo a cui possono accedere solamente personaggi “facoltosi” alla ricerca dell’amore. Di recente, per via del matrimonio tra la ginnasta Simone Biles e il campione della NFL Jonathan Owens, si è tornati a parlare di Raya: l’applicazione per incontri amorosi tra persone “esclusive” (in termini di conto in banca, ma anche di seguito sui social). Perché proprio attraverso questa applicazione – molto in voga tra sportivi e personalità dello star system – i due si sono conosciuti e innamorati, fino a convolare a nozze. Ma la platea di app diperè molto ampia e non si limita solamente a questo esempio. LEGGI ANCHE > Simone Biles (che si è sposata con il suo match) e le altre star che hanno fatto riparlare di Raya, l’app diperL’app Raya è nata nel 2014 da un’idea ...