Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2023 ore 19 | 15

(Di mercoledì 26 aprile 2023)DEL 26 APRILEORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FLAMINIA E’ STATO DA POCO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI CASTELNUOVO DI PORTO, PERMANGONO CODE RESIDUE IN DIREZIONE TERNI; CODE CHE SONO ANCORA PRESENTI SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO IN ESTERNA, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO A PARTIRE DA PORTONACCIO FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA A1; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA, MENTRE LA CIRCONE RESTA SOSTENUTA ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI ...