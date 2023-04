Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023)DEL 26 APRILEORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME TRA VALMONTONE E IL BIVIO PERSUD IN DIREZIONE FIRENZE, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA PRUDENZA; CIRCONE CHE INVECE SI VA INTENSIFICANDO SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DA VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA ...