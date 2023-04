Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023)DEL 26 APRILEORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 SEGNALATO TRANSITO DI MEZZI PESANTI A VELOCITA’ RIDOTTA TRA IL BIVIO PERNORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI, SI INVITA ALLA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DA VIA LAURENTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA A1; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI: ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E DI COLOMBO ALLE ORE 21.00, POI BUS AL POSTO DEI TRENI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO; SEMPRE ...