Viabilità Roma Regione Lazio del 26-04-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023)DEL 26 APRILEORE 0810 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PROVINCIA DI FROSINONE PERXORRENDO L’AUTOSTRADA NAPOLIPER INCIDENTE LUNFYE CODE TRA FROSINONE E FERENTINO DIREZIONEA CASSINO TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE CASILINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA SAN BARTOLOMEO DIREZIONE PIEDIMONTE SAN GERMANO PERCORRENDO VIA DIE MONTI LEPINI RALLENTAMENTI A FROSINONE TRA LO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI FROSINONE E VIALE EUROPA DIREZIONE FIUGGI LATINA SULLA STRADA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AD ARGILLA TRA VIA MIGLIARA 43 E STRADA PICARELLO DIREZIONE BORGO ISONZO INFINE A PORTO BADINO PER LAVORI CHIUSO AL TRAFFICO PONTE BADINO TRA VIA BADINO VECCHIA E VIA DELLE VOLTE NEI DUE SENSI DI MARCIA ...