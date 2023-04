“Vi racconto il nostro nudo politico e le molestie di strada subite”

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Napoli, 21 aprile 2023. Siamo in Piazza Dante, ed è quasi il mio turno per essere truccata. Mentre aspetto, ritaglio delle strisce di dieci centimetri e le unisco a formare una piccola x. Al centro, su consiglio di L., posiziono un frammento di fazzoletto. Mentre l’attivista che mi precede aspetta con pazienza che il trucco sia steso, incollo le X sul seno. Ne ricavo altre due per l’addome. M. ci pennella addosso il colore con delicatezza, quasi avesse la preoccupazione che le setole possano farci male. È veloce, precisa. In poco meno di in un’ora siamo quasi tutte pronte. Ci togliamo i vestiti e rimaniamo con una culotte color carne che riempiamo di tempera acrilica. Il colore è freddo, cola sulle gambe raggrumato in pesanti gocce, come fosse sangue. Ci mettiamo la crema solare a vicenda, miglioriamo la traiettoria del sangue finto, ci scambiamo battute di attesa e tensione. ...