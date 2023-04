Verona | marito e moglie uccisi in casa | arrestato il figlio 55enne | aveva problemi di droga

Fotogallery -e moglie trovati uccisi in casa nella notte Bitonto, scontro tra auto: 4 morti indaga la polizia Milano, omicidio al quartiere Corvetto UN MORTO Sparatoria a Fara ...Duplice omicidio ae moglie trovati morti in Borgo Roma.e moglie uccisi a coltellate in Borgo Roma, arrestato il figlio. Duplice omicidio: quel litigio di lunedì, poi i corpi ...... omicidio al quartiere Corvetto - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow nella notte Bitonto, scontro tra auto: 4 morti INDAGA LA POLIZIA Fotogallery -e moglie trovati uccisi in ...

Verona, duplice omicidio: marito e moglie trovati morti in casa, arrestato il figlio 55enne TGCOM

Svolta nelle indagini sul duplice omicidio avvenuto a Verona, nel quartiere di Borgo Roma. È stato arrestato il figlio di Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro, i due coniugi di 75 e 73 anni trovati privi ...VERONA - Un duplice omicidio è stato scoperto nel tardo pomeriggio del 25 aprile a Verona nel quartiere di Borgo Roma. Le vittime sono marito e moglie, Giampaolo Turazza e Vilma ...