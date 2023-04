Verona | duplice omicidio | marito e moglie trovati morti in casa | arrestato il figlio 55enne

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Leggi Anche Genova, 38enne ucciso a colpi di pistola:il colpevole I due anziani accoltellati alla gola Ilè stato portato in Questura per essere interrogato. È accusato di...

È stato arrestato il figlio dei coniugi trovati uccisi in un appartamento a Verona, nel quartiere nei Borgo Roma. Le vittime sono Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro, rispettivamente di 75 e 73 anni. La dinamica del delitto è tuttora in fase di ricostruzione da parte della polizia. Il figlio è stato portato in Questura per essere interrogato. È accusato di omicidio. I due genitori sarebbero stati accoltellarti alla gola: il padre mentre era a letto, la madre è stata trovata nel corridoio del loro appartamento nel quartiere Borgo Roma a Verona.

Verona, duplice omicidio: marito e moglie trovati morti in casa TGCOM

Un duplice omicidio è stato scoperto nel tardo pomeriggio di oggi a Verona in via Aquileia nel quartiere di Borgo Roma. Da quanto si è appreso le vittime sono marito e moglie.