Vergognosi insulti a Spalletti | Landucci inchiodato dal referto arbitrale

al padre della Moratti Il 25 aprile 2006 dimostrò tutto il suo straordinario aplomb Paolo Brichetto Arnaboldi, padre dell'allora candidato sindaco di Milano per il centrodestra, ...Ultime notizie - Filippo Facci , giornalista e scrittore, ha pubblicato un Tweet vergognoso sui social accusando pesantemente i napoletani. Facci accusa i napoletani Glidi Facci hanno fatto il giro del web, con il giornalista accusato di razzismo nei confronti del popolo partenopeo: " Ah, se lavorassero come piangono, la potenza che sarebbero" , le sue parole ...L'errore di Bukayo Saka su rigore nella sfida tra Arsenal e West Ham, finita per 2 - 2 , ha provocato nuovirazzisti verso il calciatore inglese. La polizia di Londra sta infatti indagando su un tweet pubblicato domenica durante la partita ed ora cancellato, ma la polizia ha oggi ...

Vergognosi insulti e minacce: il Pescara si schiera al fianco di Theo ... Radio Rossonera

Una figuraccia enorme. Marco Landucci, allenatore in seconda di Allegri alla Juve, è stato inchiodato dal referto arbitrale che ha riportato i suoi vergognosi insulti a Spalletti. Da ..."Karamoh non è Lukaku" questo il titolo scelto da Tuttosport per la prima pagina di oggi. Le polemiche, infatti, proseguono: "Né provvedimenti né inchiesta per ...