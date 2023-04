“Vergogna | taci Devi tutto a loro” Antonella Fiordelisi e Edorado Donnamaria | esplode la polemica

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Insieme, tra alti e sopratbassi, hanno scritto uno dei capitoli più travagliati ed indelebili del chiuso GF Vip 7 di Alfonso Signorini. Lui è stato il primo tra le vittime del cambio di rotta imposto da Pier Silvio Berlusconi e per aver trattato male. Eppure, lei ed Edoardonon si sono persi, lui l’ha aspettata fuori dopo la squalifica per vivere ilsogno. Ma ora èsui Donnalisi. Il mondo dei social si fa sempre più potente e gli oltre sei mesi di GF Vip 7 l’hanno dimostrato, i fandom ormai sono inarrestabili e capaci. Equivalgono più ad un esercito per i‘idoli’. Ma, dalla fama al dimenticatoio il passo è breve virtualmente parlando. Per oggi però, Edoardoed ...