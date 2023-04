Venezia-Modena | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I lagunari vogliono mantenere l’imbattibilità casalinga che dura da tre mesi per ottenere la salvezza rapidamente, mentre i canarini sperano ancora nei playoff.si giocherà lunedì 1 maggio 2023 alle ore 18 presso lo stadio Penzo.: LE(3-4-2-1): Joronen, Hristov, Svoboda, Carboni, Candela, Tessmann, Andersen, Zampano, Ellertsson, Pohjanpalo. All. Vanoli(4-3-1-2): Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti, Magnino, Gerli, Falcinelli, Tremolada, Ionita, Diaw. All. TesserIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn lunedì 1 ...