Vela | Semaine Olympique Française 2023 | Germani e Bertuzzi restano in testa tra i 49erFX | Bissaro Frascari quarti nei Nacra 17

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Cala il sipario sulla terza giornata della 54ma edizione della, uno degli eventi più importanti e prestigiosi nel panorama dellaolimpica internazionale. In una giornata di certo meno difficile dal punto di vista meteorologico rispetto a ieri, si sono disputate le ultime regate di qualificazione in tutte le classi. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nei17 Vittorioe Maellechiudono la giornata con uno score di 4-5-18-2 nella flotta gialla e passano dalla terza alla quarta posizione con 13 punti totali. Ora i due azzurri si trovano a -1 dalla tre migliori coppie formate dagli australiani Jason Waterhouse e Lisa Darmanin, i francesi Mourniac Tim e Lou Berthomieu e i britannici John Gimson e Anna ...

Si apre ufficialmente domani a Hyères la 54° edizione dellaOlympique Française, una tra le più importanti regate internazionali riservate alle classi olimpiche, valida come seconda tappa del circuito mondiale 2023. Da lunedì scenderanno in acqua per ...Si apre ufficialmente domani a Hyères la 54° edizione dellaOlympique Française, una tra le più importanti regate internazionali riservate alle classi olimpiche, valida come seconda tappa del circuito mondiale 2023. Da lunedì scenderanno in acqua per ...

Vela, Semaine Olympique Française 2023: Germani e Bertuzzi restano in testa nel 49erFX, Bissaro/Frascari quarti nei Nacra 17 OA Sport

Cala il sipario sulla terza giornata della 54ma edizione della Semaine Olympique Française, uno degli eventi più importanti e prestigiosi nel panorama della vela olimpica internazionale. In una giorna ...Ottime notizie per l’Italia a Hyeres in occasione della seconda giornata della 54ma edizione della Semaine Olympique Française, una delle regate più importanti e prestigiose nel panorama della vela ol ...