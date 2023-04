Vederla sorridere | Maria De Filippi | il dramma e le parole di Emanuel Lo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) “Lein alcune circostanze non bastano. Lei ha creduto in me e il fatto che io le stia restituendo un minimo di quello che lei ha coltivato, è felicità. Eè, sì, una gioia immensa”:Lo lo ha detto a proposito diDe. Intervistato dal settimanale Chi, il professore di ballo della scuola di Amici ha avuto solo belleper la conduttrice. Anche se non lo ha detto esplicitamente, è probabile cheLo si sia riferito al recente lutto vissuto dalla De: la scomparsa del marito Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso febbraio. E' per questo che il compagno di Giorgia ha sottolineato che vederla conduttrice di Amici è “una gioia immensa“. ...