(Di mercoledì 26 aprile 2023) Non è mai troppo tardi per togliersi delle soddisfazioni nello sport e nel tennis. In un'epoca di enfant prodige , di tennisti da poco maggiorenni che giocano come veterani, c'è chi raggiunge i ...

Le quote diTutti i principali siti scommesse puntano sull'esperienza di, dato per favorito anche se non con eccessivo margine: la vittoria del britannico è data a 1.62 da ......fondamentale per la carriera di Andrea, che passando per le qualificazioni è arrivato in tabellone al Master 1000 di Madrid. Il tennista pinerolese giocherà in singolare contro Andy...... Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi e Andrea. Per loro al primo turno ci saranno rispettivamente Fucsovics, Paire e. Senza Djokovic al via, il campione in carica Alcaraz parte da prima ...

Vavassori-Murray pronostico, Atp Madrid: Over 23.5 a 2.13 - La ... La Gazzetta dello Sport

Vavassori-Murray: dopo aver superato le qualificazioni, il 27enne di Torino è per la prima volta nel main draw di un torneo così importante.Sorteggiato il tabellone del quarto Master 1000 della stagione dove purtroppo mancheranno Djokovic, Nadal, Sinner e Berrettini ...