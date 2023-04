Vaticano | verso un Sinodo dei Vescovi “moderno” | donne e laici avranno diritto di voto

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Città del– Sarà une al passo coi tempi quello che si celebrerà indal 4 al 29 ottobre 2023. La rivoluzione arriva nella XVI Assemblea generale ordinaria deldei, alla quale si aggiungono “70 membri nonche rappresentano altri fedeli del popolo di Dio (sacerdoti, consacrate/i, diaconi, fedeli) e che provengono dalle Chiese locali – si legge in un comunicato diffuso dalla Santa Sede -. Vengono scelti dal Papa da un elenco di 140 persone individuate (e non elette) dalle sette Riunioni Internazionali di Conferenze Episcopali e dall’Assemblea dei Patriarchi delle Chiese Orientali Cattoliche (20 per ognuna di queste realtà ecclesiali). Si chiede che il 50% di loro sianoe ...