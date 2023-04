Usa | la scrittrice Jean Carroll in aula a New York | «Sono qui perché Trump mi ha violentata»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) «quiDonaldmi ha». Lo ha detto lastatunitense, testimoniando al processo civile in corso a New. «Quando ne ho scritto, ha detto che non è successo. Ha mentito e ha distrutto la mia reputazione, e ioqui per cercare di riprendermi la vita», ha incalzatodavanti ai giudici. L’editorialista di lunga data per la rivista Elle aveva denunciatolo scorso novembre per fatti risalenti a oltre 20 anni fa. Lo aveva fatto sulla base dell’Adult Survivors Act, ovvero una legge statale – entrata in vigore il 24 novembre scorso – che consente alle vittime di stupro di fare causa anni dopo la violenza subita. L’avvocato di ...

Laha raccontato di aver lasciato in stato di shock i grandi magazzini, e di essersi ... chiesti 500 milioni di danni FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti MondoWeekly ...Secondo il racconto della, Trump le avrebbe chiesto aiuto per trovare un regalo a una donna, invitandola a provarsi della lingerie in un camerino. Poi la situazione precipitò: "Chiuse la ...Sono le parole che Joseph Tacopina, il legale di Donald Trump,per descrivere come motivate le politicamente le accuse di stupro dellaE. Jean Caroll contro l'ex presidente. 'Le prove ...

Usa, la scrittrice Jean Carroll accusa Donald Trump in aula: “Mi violentò” Sky Tg24

«Sono qui perché Donald Trump mi ha violentata». Un frase secca che contiene una sofferenza durata 30 anni per la scrittrice Jean Carroll che, in un'aula del tribunale di New York, ha testimoniato nel ...Nelle prime battute del processo che vede la scrittrice Carroll contro Trump per l'ennesima accusa, sono volate già parole pesanti.