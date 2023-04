Usa | Biden si ricandida per il 2024 Harris | aborto tema chiave

Ma la preoccupazione principale della sua formazione politica riguarda l'età di, che con i ...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...A 80 anniè già il presidente degli Stati Uniti più anziano di sempre, e, se eletto, finirebbe il secondo mandato a 86 anni. La vicepresidente sarebbe ancora Kamala Harris che durante un ...L'amministrazionenon vuole mantenere le sanzioni in eterno, ha dichiarato ai giornalisti il vice consigliere per la sicurezza nazionale Jon Finer, ribadendo che ci vorranno passi concreti ...

Elezioni Usa 2024, Biden annuncia ricandidatura: "Possiamo farcela" Adnkronos

Un video atteso che ufficializza la ricandidatura alla Casa Bianca per le elezioni Usa 2024, la sfida di Biden riparte ...In the militarised rivalry between China and the US, one side’s deterrence is another side’s escalation, says the Financial Times' Gideon Rachman.