“Uomini e Donne” | volano insulti tra Tina e Elio | rissa sfiorata in studio

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 26 aprile 2023) News Tv.lite ““. Nella scorsa puntata di ““, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, c’è stata una lite molto accesa tra l’opinionistaCipollari e il cavaliere. Sono volatimolto pesanti e la discussione stava per degenerare. Fortunatamente poco dopo è tornata la calma in, ma la conduttrice ha temuto per il peggio. (Continua…) Leggi anche:, la decisione è definitiva: si chiude un’era per Maria De Filippi Leggi anche: È nata Ginevra! La famosa di “” finalmente mamma “”, lite in ...