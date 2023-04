Uomini e Donne | Teresa Langella derubata | «E' una sensazione terribile!»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) In queste ore,ha pubblicato delle Instagram Stories in cui è apparsa sconvolta. L'ex tronista diè statae non ha potuto fare a meno di sfogarsi sui social raccontando alla sua community la spiacevole disavventura. Subito dopo aver scoperto il misfatto, chiaramente,è stata colta dalla rabbia e ha esternato tutto il suo malumore. Successivamente, poi, a mente un po' più fredda, la ragazza ha raccontato l'esatta dinamica di quanto accaduto ed ha provato anche a ricostruire un po' i pezzi del puzzle. Nel farlo, ha lasciato intendere di avere dei sospetti su chi possa essere stato a compiere questo gesto così meschino.racconta com'è stata...

La storica Alba Lazzaretto su "La voce dei Berici" traccia i contorni di questa "gigante" della politica italiana, alla quale si devono molte leggi sulla parità nel lavoro tra, il varo ...... in Italia (a Genova, Torino, Asti, Cuneo e Ventimiglia) e in Francia; un gruppo criminale dedito al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in favore di, bambini e ...... al civico n°1 di via Don Minzoni, presso l'area dell'ex Foro Boario di Carpi , la 4edizione dia pedali , il corso destinato a" ma da quest'anno aperto anche agli- che, ...

Giorgio Manetti torna aUomini e Donne: "A Gemma non direi no" Biccy

Giorgio Manetti potrebbe tornare a Uomini e Donne. L'ex cavaliere ha ormai lasciato il programma di Maria De Filippi da 5 anni, ma la sua impronta nel corso delle trasmissioni è ...In maniera del tutto inaspettata Giorgio Manetti ha speso per la prima volta delle parole positive nei confronti della sua ex, Gemma Galgani.